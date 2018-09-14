Чем город Солсбери может заинтересовать российских туристов

Британский город Солсбери резко заинтересовал пользователей интернета. В Сети бурно обсуждают, насколько это место популярно среди российских туристов.

Дискуссии начались после публикации интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Россияне накануне в интервью RT и Sputnik описали знаменитый Солсберийский собор, настоящую «английскую готику» города. По их словам, они хотели посетили Олд Сарум, сидели в парке, пили кофе в кафе, «гуляли и наслаждались английской готикой». Боширов назвал собор Солсбери «знаменитым не только во всей Европе, но и во всем мире… своим 120-метровым шпилем, своими самыми первыми часами», отметив что «там очень много русских туристов».

Что можно посмотреть в небольшом английском городе — в сюжете телеканала Москва 24.