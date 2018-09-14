Ещё
Чем город Солсбери может заинтересовать российских туристов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чем город Солсбери может заинтересовать российских туристов 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Британский город Солсбери резко заинтересовал пользователей интернета. В Сети бурно обсуждают, насколько это место популярно среди российских туристов.
Дискуссии начались после публикации интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Россияне накануне в интервью RT и Sputnik описали знаменитый Солсберийский собор, настоящую «английскую готику» города. По их словам, они хотели посетили Олд Сарум, сидели в парке, пили кофе в кафе, «гуляли и наслаждались английской готикой». Боширов назвал собор Солсбери «знаменитым не только во всей Европе, но и во всем мире… своим 120-метровым шпилем, своими самыми первыми часами», отметив что «там очень много русских туристов».
Что можно посмотреть в небольшом английском городе — в сюжете телеканала Москва 24.
Москва24: последние новости
Володин призвал сохранить "Саратовские авиалинии" Роспотребнадзор напомнил клиентам "Натали Турс" порядок обращения за выплатами Назван самый популярный авиамаршрут в мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста229
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ90
Умер народный артист Михаил Асафов14
В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели611
Пассажир парализовал движение в московском метро8
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
00:31
Маликов теряет зрение
Шоу-бизнес
00:45
В Москве избили американского рэпера
Шоу-бизнес Происшествия
07:00
Повод для санкций: СМИ об интервью «отравителей» Скрипалей
Политика
00:47
Прилепин прояснил ситуацию с разоружением своего батальона
Армия Украина
00:57
Пассажир парализовал движение в московском метро
Новости Москвы
15:57
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста
Политика
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение