В Перу автобус с туристами упал в реку, есть пострадавшие

На юге-востоке Перу туристический автобус упал в реку, в результате чего пострадали 18 человек. Об этом пишет El Comercio.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 13 сентября в провинции Ла-Конвенсьон. По предварительной информации, туристы собирались посетить памятник эпохи инков Мачу-Пикчу, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Согласно имеющейся информации, в результате ДТП пострадали 18 человек, среди которых десять иностранцев и восемь местных жителей. В настоящее время выясняется причина произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Иркутске столкнулись туристический автобус и минивэн.