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В Перу автобус с туристами упал в реку, есть пострадавшие
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В Перу автобус с туристами упал в реку, есть пострадавшие 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На юге-востоке Перу туристический автобус упал в реку, в результате чего пострадали 18 человек. Об этом пишет El Comercio.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 13 сентября в провинции Ла-Конвенсьон. По предварительной информации, туристы собирались посетить памятник эпохи инков Мачу-Пикчу, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Согласно имеющейся информации, в результате ДТП пострадали 18 человек, среди которых десять иностранцев и восемь местных жителей. В настоящее время выясняется причина произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Иркутске столкнулись туристический автобус и минивэн.
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