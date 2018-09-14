«Ямал» решил не летать в Орск

Москва — Авиакомпания «Ямал» аннулировала продажу билетов на рейсы « Орск Оренбург ».

Напомним, что перевозчик должен был совершить первый рейс 1 октября 2018 года. Однако накануне стало известно, что «Ямал» отказался от полетов из Орска в Москву и обратно, пишет Regnum с ссылкой на пресс-службу аэропорта «Оренбург». В АК пояснили, что пассажиры, которые успели купить билеты на рейсы по этому маршруту, могут вернуть их по месту приобретения.

Сейчас по указанному направлению перевозки осуществляет авиакомпания «Икар». Самый дешевый билет из Орска до Москвы можно купить за 5 тыс. рублей без учета багажа и сборов. Договор с орским аэропортом на перевозку компания подписал в июле. Впервые самолет АК с орчанами на борту поднялся в небо 19 августа.

«Икар» входит в топ-20 ведущих авиакомпаний страны и работает с 1993 года. Сейчас авиапарк предприятия находится в Красноярске.