Авиакомпания «Ямал» отказалась выполнять рейсы «Москва — Орск»

Авиакомпания «Ямал» не будет выполнять рейсы направления « Москва Орск », сообщает «Коммерсант».

Пассажирам смогу сдать купленные билеты по месту их приобретения. Ранее планировалось, что эта авикомпания приступит к перевозкам в Оренбуржье с 1 октября.

Напомним, 11 февраля 2018 года произошла авиакатастрофа, когда самолет АН-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» выполнял рейс Москва — Орск. Самолет и упал в Раменском районе Московской области. После этого авиаперевозки по этому маршруту происходили с перебоями: с начала апреля до середины июня рейсы «Москва-Орск» выполняла компания «Нордавия», потом с 16 августа и по настоящий момент — «Икар».