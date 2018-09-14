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Авиакомпания «Ямал» отказалась выполнять рейсы «Москва — Орск»
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Авиакомпания «Ямал» отказалась выполнять рейсы «Москва — Орск» 

АиФ-Оренбург + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Авиакомпания «Ямал» не будет выполнять рейсы направления «Москва — Орск», сообщает «Коммерсант».
Пассажирам смогу сдать купленные билеты по месту их приобретения. Ранее планировалось, что эта авикомпания приступит к перевозкам в Оренбуржье с 1 октября.
Напомним, 11 февраля 2018 года произошла авиакатастрофа, когда самолет АН-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» выполнял рейс Москва — Орск. Самолет и упал в Раменском районе Московской области. После этого авиаперевозки по этому маршруту происходили с перебоями: с начала апреля до середины июня рейсы «Москва-Орск» выполняла компания «Нордавия», потом с 16 августа и по настоящий момент — «Икар».
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