Калужская область расширила список субсидируемых авиамаршрутов 

Правительство Калужской области внесло поправки в положение о порядке субсидирования авиаперевозок из областного бюджета, согласно которым теперь субсидироваться будут не только авиаперелеты в Москву и Минеральные Воды, но и в Петербург и Симферополь. Постановлением правительства, которое 13 сентября было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, предельный размер субсидии на каждый рейс по маршруту Калуга-Петербург установлен на уровне 176 тысяч рублей, на рейс Калуга-Симферополь — 255 тысяч рублей. Деньги авиаперевозчики получат в виде компенсации за перевозку пассажиров по специальному тарифу. По такому тарифу они должны продавать не менее 30% билетов.