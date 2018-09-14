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Калужская область расширила список субсидируемых авиамаршрутов
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В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели

Калужская область расширила список субсидируемых авиамаршрутов 

Калуга 24 33 минуты назад
Фото: Калуга 24
Правительство Калужской области внесло поправки в положение о порядке субсидирования авиаперевозок из областного бюджета, согласно которым теперь субсидироваться будут не только авиаперелеты в Москву и Минеральные Воды, но и в Петербург и Симферополь. Постановлением правительства, которое 13 сентября было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, предельный размер субсидии на каждый рейс по маршруту Калуга-Петербург установлен на уровне 176 тысяч рублей, на рейс Калуга-Симферополь — 255 тысяч рублей. Деньги авиаперевозчики получат в виде компенсации за перевозку пассажиров по специальному тарифу. По такому тарифу они должны продавать не менее 30% билетов.
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