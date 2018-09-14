Ещё
Калужская область дополнила список субсидируемых авиаперелетов двумя направлениями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калужская область дополнила список субсидируемых авиаперелетов двумя направлениями 

ТАСС + ещё 2 23 минуты назад
Фото: Национальный Туристический Союз
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Калужская область дополнила список субсидируемых авиаперелетов двумя направлениями. На осуществление региональных воздушных пассажирских перевозок в Санкт-Петербург из регионального бюджета выделят 176 тыс. рублей, в Симферополь — 255 тыс. рублей, говорится в постановлении правительства Калужской области, опубликованном на портале правовой информации.
Из Калуги в Санкт-Петербург перевозки осуществляет авиакомпания S7 ("Сибирь"), в Симферополь — «РусЛайн». Денежные средства выделяются в рамках государственной программы экономического развития области. Субсидии авиаперевозчики получат в виде компенсации за перевозку пассажиров по специальному тарифу.
Ранее регионе субсидировал такие направления как Калуга — Москва и Калуга — Минеральные воды.
Аэропорт «Калуга» появился на базе закрытого в 2001 году аэропорта «Грабцево». В 2018 году там открылся международный терминал «В». Благодаря этому пропускная способность аэропорта увеличилась в 2,5 раза до 250 пассажиров в час.
ТАСС: последние новости
Комитет Госдумы одобрил проект об администрировании доходов регионов от штрафов и неустоек Заменившая "Псковавиа" компания обеспечит сообщение Пскова с Москвой и курортами Юга Разработки компаний "Сколково" для туриндустрии признаны лучшими в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали216
Крымскому мосту предрекли разрушение486
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста451
Назван инициатор дуэли Золотова407
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»259
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение