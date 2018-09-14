Калужская область дополнила список субсидируемых авиаперелетов двумя направлениями

МОСКВА , 14 сентября. / ТАСС /. Калужская область дополнила список субсидируемых авиаперелетов двумя направлениями. На осуществление региональных воздушных пассажирских перевозок в Санкт-Петербург из регионального бюджета выделят 176 тыс. рублей, в Симферополь — 255 тыс. рублей, говорится в постановлении правительства Калужской области, опубликованном на портале правовой информации.

Из Калуги в Санкт-Петербург перевозки осуществляет авиакомпания S7 ("Сибирь"), в Симферополь — «РусЛайн». Денежные средства выделяются в рамках государственной программы экономического развития области. Субсидии авиаперевозчики получат в виде компенсации за перевозку пассажиров по специальному тарифу.

Ранее регионе субсидировал такие направления как Калуга — Москва и Калуга — Минеральные воды.

Аэропорт «Калуга» появился на базе закрытого в 2001 году аэропорта «Грабцево». В 2018 году там открылся международный терминал «В». Благодаря этому пропускная способность аэропорта увеличилась в 2,5 раза до 250 пассажиров в час.