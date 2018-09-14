Событийные мероприятия, туристические маршруты и объекты Среднего Урала признаны лучшими в России

Участие Свердловской области в крупнейшем международном российском туристическом форуме «Отдых-2018» и выставке ОТДЫХ LEISURE, которые прошли в Москве 11-13 сентября, позволило региону не только представить свои туристические ресурсы, заключить важные соглашения, но и получить заслуженные награды.

Алапаевск, На стенде Свердловской области, организованном на выставке региональным Центром развития туризма, свои предложения презентовали Нижний Тагил, Верхотурье Каменск-Уральский и другие муниципалитеты региона, а также туристические компании.

Екатеринбург и Основным проектом, представленным на стенде при участии Екатеринбургской епархии, стал «Императорский маршрут», который проходит через Москву, Санкт-Петербург , Киров, Пермь Тобольск и объединяет соответствующие тематические объекты показа. Напомним, маршрут прошел экспертизу и утвержден комитетом по импортозамещению совета по развитию туризма Минкультуры РФ . В тестировании объектов маршрута приняли участие эксперты комитета, представители фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», туроператоры. В 2018 году «уральская часть» «Императорского маршрута» уже привлекла внимание более 120 тысяч российских и зарубежных паломников, которые 16-17 июля побывали в Екатеринбурге и приняли участие в «Царских днях», посвященных 100-летию со дня гибели семьи императора Николая II

«Объекты показа «Императорского маршрута» высоко отмечены нашими гостями. А на выставке «Отдых» привлекли внимание профессионалов турбизнеса со всей страны и это неслучайно — туроператоры региона разработали экскурсии по этому маршруту для самой различной аудитории — от паломников, до школьных и студенческих групп. В прошлом году в Москве на «полях» международного форума Центр развития туризма Свердловской области подписал соглашение с коллегами из Пермского края и Тюменской области о совместном продвижении этого туристического продукта, сейчас работа по развитию этого маршрута продолжается. Основные объекты показа представлены в Екатеринбурге, Верхотурье и Алапаевске», — уточнила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Результативной оказалась работа на международной туристической выставке муниципалитетов Свердловской области. Так, Центром развития туризма Каменска-Уральского на выставке подписано три соглашения о межрегиональном сотрудничестве с Пермью, Тюменью и Курганом. Большой интерес профессионалов турбизнеса вызвали туристические предложения Нижнего Тагила.

Удачной оказалась выставка для событийных мероприятий и туристических объектов нашего региона. Так, международный «Турнир косарей» получил первое место во Всероссийской премии «События России» 2018. Победителем третьей степени этого же конкурса в номинации «Площадка для проведения событий» стал спортивный комплекс «Аист» на горе Долгая с уникальными трамплинами для летающих лыжников. Жюри отметило значимость комплекса как экскурсионной площадки, имеющей современную туристическую инфраструктуру: уникальный объект показа, средство размещения в шаговой доступности, действующий экскурсионный маршрут «взгляд с высоты» и аудиогид для самостоятельных путешественников. А видео ролик Центра развития туризма Свердловской области «Уральские истории: Екатеринбург на выходные» получил в рамках выставки «Отдых» специальный приз телеканала «Поехали!».