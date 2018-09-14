Space X нашла первого туриста для полета к Луне

Компания Space X Илона Маска выбрала человека, который впервые в истории отправится в качестве туриста в полет вокруг Луны на ракете BFR (Big Falcon Heavy). Такая запись появилась в Twitter компании. В ней отмечается важность этого шага на пути к предоставлению возможности простым людям путешествовать в космосе, передает РБК.

Кто именно оказался этим туристом, SpaceX пока не раскрывает. «Узнаете, кто полетит и почему, в понедельник, 17 сентября», — сообщила компания. «Только 24 человека за всю историю побывали на Луне. После миссии „Аполлон“ в 1972 году там больше никого не было», — добавили в Space X.

О планах организовать коммерческий полет вокруг Луны компания объявила в начале 2017 года. Изначально планировалось, что он состоится в конце 2018 года, на орбиту Луны отправятся два космических туриста. Весь полет должен занять неделю. В июне компания объявила, что не сможет в этом году отправить туристов к Луне. Сообщалось, что запуск будет отложен как минимум до середины 2019 года.