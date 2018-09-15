Ещё
Двухдневный туристический маршрут «Саянский экспресс» запустят в Красноярске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двухдневный туристический маршрут «Саянский экспресс» запустят в Красноярске 

360tv.ru + ещё 1 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Предприятие «КрасЖД» анонсировало запуск нового туристического маршрута «Саянский экспресс». За два дня туристы смогут посетить достопримечательности южной части Красноярского края и Хакасии, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
Отправной точкой путешествия станет Абакан. Туда туристы прибудут на поезде из Красноярска. В столице Хакасии их будет ждать автобус, на котором они отправятся на экскурсии.
«Это совместный проект Красноярской железной дороги и крупного регионального агентства — туроператора внутреннего туризма. В программе тура: обзорная экскурсия по паркам Абакана, посещение Музея истории железной дороги и интерактивного музея гидроэнергетики, прогулка по сосновому бору заповедной долины «Большой Бабик», экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС. Также путешественники побывают в историко-этнографическом музее-заповеднике «Шушенское» и Минусинском краеведческом музее имени Мартьянова», — говорится в сообщении.
Такой мультитранспортный проект не первый для региона. В прошлом году «КрасЖД» открыл турмаршрут «Дивногорская Ривьера», включающий в себя поездку на экскурсионной электричке Красноярск — Дивногорск. После путешествия по железной дороге туристы сплавляются на прогулочном теплоходе по Енисею. В компании отмечают, что развлечение пользуется большой популярностью: с 2017 года сервисом воспользовались около 14,5 тысяч человек.
360tv.ru: последние новости
Власти Петербурга намерены ввести туристический сбор в 2020 году Нормы для перехода на отечественные системы бронирования предложили в «Росавиации» Назван самый популярный авиамаршрут в мире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США732
Комики пошутили о Петрове и Боширове59
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи14
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе527
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов27
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение