Двухдневный туристический маршрут «Саянский экспресс» запустят в Красноярске 

Предприятие «КрасЖД» анонсировало запуск нового туристического маршрута «Саянский экспресс». За два дня туристы смогут посетить достопримечательности южной части Красноярского края и Хакасии, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
Отправной точкой путешествия станет Абакан. Туда туристы прибудут на поезде из Красноярска. В столице Хакасии их будет ждать автобус, на котором они отправятся на экскурсии.
«Это совместный проект Красноярской железной дороги и крупного регионального агентства — туроператора внутреннего туризма. В программе тура: обзорная экскурсия по паркам Абакана, посещение Музея истории железной дороги и интерактивного музея гидроэнергетики, прогулка по сосновому бору заповедной долины «Большой Бабик», экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС. Также путешественники побывают в историко-этнографическом музее-заповеднике «Шушенское» и Минусинском краеведческом музее имени Мартьянова», — говорится в сообщении.
Такой мультитранспортный проект не первый для региона. В прошлом году «КрасЖД» открыл турмаршрут «Дивногорская Ривьера», включающий в себя поездку на экскурсионной электричке Красноярск — Дивногорск. После путешествия по железной дороге туристы сплавляются на прогулочном теплоходе по Енисею. В компании отмечают, что развлечение пользуется большой популярностью: с 2017 года сервисом воспользовались около 14,5 тысяч человек.