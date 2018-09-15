Двухдневный туристический маршрут «Саянский экспресс» запустят в Красноярске

Предприятие «КрасЖД» анонсировало запуск нового туристического маршрута «Саянский экспресс». За два дня туристы смогут посетить достопримечательности южной части Красноярского края Хакасии , сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Отправной точкой путешествия станет Абакан . Туда туристы прибудут на поезде из Красноярска . В столице Хакасии их будет ждать автобус, на котором они отправятся на экскурсии.

«Это совместный проект Красноярской железной дороги и крупного регионального агентства — туроператора внутреннего туризма. В программе тура: обзорная экскурсия по паркам Абакана, посещение Музея истории железной дороги и интерактивного музея гидроэнергетики, прогулка по сосновому бору заповедной долины «Большой Бабик», экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС. Также путешественники побывают в историко-этнографическом музее-заповеднике «Шушенское» и Минусинском краеведческом музее имени Мартьянова», — говорится в сообщении.

Такой мультитранспортный проект не первый для региона. В прошлом году «КрасЖД» открыл турмаршрут «Дивногорская Ривьера», включающий в себя поездку на экскурсионной электричке Красноярск — Дивногорск. После путешествия по железной дороге туристы сплавляются на прогулочном теплоходе по Енисею. В компании отмечают, что развлечение пользуется большой популярностью: с 2017 года сервисом воспользовались около 14,5 тысяч человек.