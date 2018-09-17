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SpaceX отправит космического туриста вокруг Луны
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SpaceX отправит космического туриста вокруг Луны 

Don't Panic + ещё 58 46 минут назад
Фото: Don't Panic
Компания SpaceX официально выбрала первого в истории космического туриста, которому повезет облететь Луну на Big Falcon Rocket (BFR). Имя счастливчика пока не названо, однако многие СМИ по намекам Илона Маска в твиттере предположили, что он из Японии.
Реализация коммерческого полета к Луне станет важной вехой в развитии современной космической программы. Своими глазами земной спутники видели всего 24 человека. Притом, последняя («Аполлон-17») высаживалась еще в 1972 году.
Впервые SpaceX заявили об открытии туристического маршрута Земля-Луна в феврале прошлого года. Илон Маск подтвердил ранее утвержденный план полета: в космосе туристы пробудут примерно неделю. BFR обогнет спутник без посадки и вернется на Землю.
На данный момент SpaceX со сроками несколько запаздывает. Первый полет был назначен на конец 2018 года. Затем его официально отложили до середины 2019 — судя по всему, больше проволочек не будет.
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