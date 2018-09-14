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SpaceX нашла первого туриста для полета вокруг Луны
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SpaceX нашла первого туриста для полета вокруг Луны 

Газета.Ru + ещё 40 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Компания SpaceX объявила, что выбрала первого туриста, который облетит луну на ракете Big Falcon Rocket (BFR). Об этом говорится на сайте компании.
"SpaceX выбрала первого в мире пассажира, который облетит Луну на борту ракеты-носителя BFR", — говорится в сообщении.
В компании напомнили, что только 24 человека в истории побывали на Луне, последний раз — в ходе миссии «Аполлон-17» в 1972 году.
SpaceX пообещала рассказать, кто именно полетит к Луне, в понедельник, 17 сентября.
В июне сообщалось, что SpaceX отложила первый туристический полет к Луне до середины 2019 года.
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