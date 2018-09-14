Что делать в Солсбери, если вы не отравитель

После покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью отравляющего вещества «Новичок» небольшой английский городок Солсбери стал известен на весь мир. «Лента.ру» разобралась в том, зачем россиянам ехать в Солсбери, если отравление предателя не входит в их планы.

Откуда есть пошла британская земля

Сейчас Солсбери — это небольшой городок в графстве Уилтшир, что на юго-западе Англии . По данным 2011 года, в нем проживает чуть больше 40 тысяч жителей, и на первые полосы мировых СМИ он не попадает практически никогда. Между тем для истории Англии Солсбери место столь же важное, как Великий Новгород — для России . Ведь, перефразируя Нестора Летописца: отсюда есть пошла британская земля.

Всего в трех километрах от города расположен холм Старый Сарум, на котором во времена позднего неолита располагалось одно из важнейших первобытных поселений острова Британия. Следы первого человеческого жилья на холме относятся к 300 году до нашей эры — то есть задолго до римского завоевания Британии. При этом есть причины считать, что первые стоянки хомо сапиенс появились на холме еще раньше — археологические находки из более древних слоев тому доказательство. Холм регулярно становился местом стоянки охотников, а затем скотоводов.

Сохранившиеся остатки городища имеет овальную форму около 405 метров в длину и 360 метров в ширину и содержат две внутренние круговые площадки и промежуточный ров с входом на восточной стороне. Удачное расположение городища на пересечении торговых путей с севера на юг Англии и с востока на запад, а также близость реки Эйвон сделали его одним из ключевых населенных пунктов уже после завоевания Британии римлянами.

Впрочем, сначала в I веке нашей эры Старый Сарум стал одним из центров сопротивления вторжению с континента. Городище стало центром племенного союза атребатов — гальского племени, первоначально проживавшего на территории современной Бельгии . После завоевания всей Трансальпийской Галии Цезарем атребаты массово пересекли Ла-Манш и переселились на территорию Британии. Когда же римляне настигли их и на новой родине, то варвары оказали им жестокое сопротивление.

Борьба атребатов с римлянами длилась всего одно поколение их вождей — вскоре племенной союз покорился новой власти, за что местным вождям разрешили сохранить власть. Что касается Старого Сарума, то он получил латинское имя Сорвиодунум и стал важнейшей крепостью южной Англии. Сохранил свой статус Старый Сарум и после ухода римлян — не зря город был внесен первым британским историком Неннием в список 28 городов Британии, который он приводит в своей «Истории бриттов», написанной в IX веке нашей эры.

Тем не менее после завоевания Англии саксами значение города несколько снизилось. В 552 году нашей эры холм был взят штурмом королем Уэссэкса Кинриком. Стены были значительно повреждены, но восстанавливать их не стали, и фортификационные сооружения постепенно пришли в негодность. Вспомнили о Старом Саруме лишь во времена правления короля Альфреда Великого, которому приходилось отбиваться от вторжения викингов.

Увы, защитить юго-восточные рубежи королевства Старому Саруму не удалось — в 1003 году его сжег король Дании Норвегии Свен I Вилобородый. Город был оставлен почти на 70 лет и вновь был отстроен лишь после норманского завоевания. После победы в битве под Гастингсом в 1066 году Вильгельму Завоевателю нужна была мощная база неподалеку от моря, и Сарум с его удачным географическим расположением подходил, как нельзя лучше.

На холме в 1070 году был построен настоящий замок с несколькими рядами стен, внутри которых располагался торг, дворец шерифа и кафедральный собор — в 1075 году в Саруме была учреждена кафедра епископа. Важность города подчеркивает то, что он напрямую управлялся норманнскими королями через своих полпредов — шерифов.

Чистая готика

Обласканному властями Саруму, чьего епископа постепенно начинали называть Солсберийским, было тесно в старых стенах. Современники отмечали, что Сарум больше напоминал замок, чем полноценный город, поэтому в 1220-е годы епископом было принято решение о строительстве на берегах Эйвона нового города. Ничтоже сумняшеся, переселенцы в Новый Сарум решили использовать для строительства новых домов материалы и Старого Сарума — и просто растащили город по булыжнику.

Буквально за несколько десятилетий город на холме окончательно пришел в упадок, а Новый Сарум, напротив, разросся и разбогател, ведь еще в 1226 году городу разрешили проводить ежегодную ярмарку, которая стала крупнейшей на всем юго-западе. Ярмарка дожила до наших дней и сейчас проводится во второй половине октября в течении трех дней.

Раньше рыночная площадь Нового Сарума, который к позднему Средневековью окончательно превратился в Солсбери, была усеяна крестами с изображением товаров, которые продавались в той или иной лавке. До наших дней дошел единственный крест с изображением домашней птицы. Практически одновременно со строительством экономического центра города началось и строительство центра духовного — нового кафедрального собора Солсбери.

Первый камень был заложен в 1220 году, а завершен собор Девы Марии в своей основной части был уже через 38 лет. Именно ради него прилетели в Великобританию Александр Петров Руслан Боширов , которых британские власти называют исполнителями покушения на Сергея и Юлию Скрипалей

Несмотря на то, что собор в России известен куда меньше, чем скажем храм Святого Павла в Лондоне, его значение для истории английской архитектуры едва ли не больше — это наиболее чистый пример английской готики. Так что ирония некоторых журналистов не уместна: Англию действительно можно посетить лишь ради собора в Солсбери.

Собор щеголяет самыми старыми действующими часами в мире (запущены в 1386 году), самым высоким шпилем (123 метра) и самым большим клуатром (крытой галереей) в Великобритании, его балки (датированы 1240 годом), на которых начертаны первые в христианской Европе арабские цифры, а в его библиотеке (открыта в 1445 году) хранится один из четырех оригиналов «Великой хартии вольностей» — первого в английской истории законодательного акта, ограничившего королевский произвол (1215 год).

Пугающие камни

Но есть в окрестностях Солсбери и еще более древние и величественные сооружения. Так в 13 километрах от города возвышается крупнейшее мегалитическое сооружение мира Стоунхендж. Собственно, ради последнего большинство туристов и посещает графство Уилтшир. Другая мегалитическая достопримечательность графства — Эйвбери. Этот комплекс культовых сооружений был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе со Стоунхенджем в 1986 году, и туристы, как правило, стараются посетить оба памятника за одну поездку.

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Согласно современным исследованиям Эйвбери был сооружен в период с 2100 года до нашей эры по 1650 год до нашей эры. Стоунхендж еще старше: строительство началось около 3020 — 2910 годов до нашей эры, а завершен комплекс был в 2440 — 2100 годах до нашей эры. О том, зачем были построены Стоунхендж и Эйвбери, единого мнения у исследователей нет. Сооружения могли служить для отправления религиозных культов, в качестве кладбищ или древний обсерваторией.

Вокруг непонятных камней, естественно, сложилось множество легенд. Например, о брадобрее из Эйвбери. Предание XIV века гласило, что благочестивый путешественник решил помочь местным селянам уничтожить древние менгиры — простейшие установленные вертикально мегалиты, выполненные из необработанного камня. Когда добрый христианин подкапывал очередной менгир, тот опрокинулся и похоронил ревнителя веры под собой. После этого желание разрушать языческое наследие у местных жителей резко поубавилось.

В Новое время эту историю считали мифом, пока в 1938 году археолог Александр Кейлер не раскопал легендарный мегалит и не обнаружил под ним останки мужчины. На теле были найдены многочисленные предметы эпохи: монеты, ножницы и железный щуп. Исследования показали, что погибший был брадобреем или точнее цирюльником-хирургом (barber surgeon), так как в Средневековье эта профессия подразумевала не только стрижку, но и проведение простейших операций.

Останки благочестивца были отправлены в Королевский хирургический колледж, который уже спустя полтора года подвергся мощным бомбардировкам Люфтваффе. Долгое время считалось, что останки брадобрея из Эйвбери погибли в огне пожаров, пока в 1998 году они не были вновь обнаружены в запасниках колледжа. Естественно, на радостях их тут же вновь подвергли исследованиям, которые показали, что погиб брадобрей вовсе не от падения камня. Вероятнее всего он просто был похоронен под мегалитом. Тем не менее легенда о его страшной смерти уберегла доисторическое наследие в темные века Средневековья.

И на дуде игрец

В XVIII веке Солсбери окончательно потерял статус важной крепости, старый холм был продан еще любителям рубить головы своим женам Генрихом VIII. Замок был окончательно разрушен и до наших дней дошли в основном руины и фундаменты, что делает Старый Сарум напоминающим Довмонтов город Псковского Кремля. Зато культурная жизнь в городе била ключом.

В Солсбери организовывал концерты друг и соратник Георга Фридриха Генделя филолог Джеймс Харрис. Пользуясь своей близостью к придворному композитору, Харрис привозил в город лучших певцов и музыкантов эпохи. Самого Генделя в город заманить не удалось, но его самые свежие произведения исполнялись в Солбсери немногим позже, чем в Лондоне.

Со смертью Харриса в 1780 году значение города для английской музыки несколько упало, зато город оставался любим художниками. Живописную природу Уилтшира, шпиль собора и романтику узких улочек любил Джон Констебль — один из величайших художников планеты конца XVIII — начала XIX веков. Многочисленные пейзажисты встречаются на улицах города и в его окрестностях до сих пор, а с 1973 года в Солсбери в конце мая — начале июня проходит фестиваль искусств.

Прямо на улицах сооружаются сцены, на которых проходят концерты и театральные постановки, а в парках организуют выставки скульптуры и живописи. Впрочем, есть в городе и стационарные музеи: музей костюма, музей Стоунхенджа и музей авиации, расположенный на территории Old Sarum Airfield — одного из старейших аэродромов Великобритании. Травяную взлетную полосу использовали и в Первую, и во Вторую Мировую войны, а сейчас ее использует местный аэроклуб.

По следам изменника родины

Существуют разные версии о том, кто отравил Сергея Скрипаля, тем не менее это не мешает туристам пройти по его следу. Если вы хотите увидеть Солсбери осужденного за измену родине двойного агента, то просто обязаны посетить паб The Mill, ресторан Zizzi и сам дом Скрипаля. Пропустить пинту или отведать спагетти за тем же столиком, что и экс-полковник не получится — и паб, и ресторан временно закрыты, но хотя бы посмотреть на ставшие достопримечательностями места можно.

Напомним, что именно в этот паб и ресторан Сергей и Юлия Скрипали отправились после отравления в собственном доме. Если в пабе The Mill отец и дочь чувствовали себя хорошо, то в Zizzi им стало плохо, и они вынуждены были выйти на свежий воздух. Работники ресторана вызвали скорую, которую Скрипали ждали на лавочке прямо напротив заведения. Кстати, британские власти утверждают, что Солсбери полностью очищен от «Новичка», и угрозы для жизни туристов нет.