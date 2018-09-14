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Назван самый популярный в мире авиамаршрут
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Назван самый популярный в мире авиамаршрут 

Российская Газета + ещё 14 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Самым популярным авиамаршрутом в мире стал регулярный южнокорейский рейс из Сеула на остров Чеджу, билеты на который в 2017 году приобрели более 13 миллионов человек, передает Independent со ссылкой на онлайн-сервис Routes.
Как пояснили специалисты службы, в прошлом году из столицы Южной Кореи в Чежду ежедневно отправлялись порядка 180 самолетов. На втором месте по загруженности рейс Мельбурн-Сидней, оказавшийся востребованным у десяти миллионов человек, на третьем — Саппоро-Токио, которым воспользовались более восьми миллионов путешественников.
Также в десятку вошли маршруты Гонконг-Тайбэй (6,7 миллиона пассажиров), Дубай-Лондон (3,2 миллиона человек) и Нью-Йорк-Лондон (2,9 миллиона человек).
Самым быстрорастущим назван маршрут Бангкок-Чианг Май, оказавшийся востребованным у двух с половиной миллионов человек. За год его загруженность выросла на 36 процентов.
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