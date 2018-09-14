Назван самый популярный в мире авиамаршрут

Самым популярным авиамаршрутом в мире стал регулярный южнокорейский рейс из Сеула на остров Чеджу, билеты на который в 2017 году приобрели более 13 миллионов человек, передает Independent со ссылкой на онлайн-сервис Routes.

Как пояснили специалисты службы, в прошлом году из столицы Южной Кореи в Чежду ежедневно отправлялись порядка 180 самолетов. На втором месте по загруженности рейс Мельбурн-Сидней, оказавшийся востребованным у десяти миллионов человек, на третьем — Саппоро-Токио, которым воспользовались более восьми миллионов путешественников.

Также в десятку вошли маршруты Гонконг-Тайбэй (6,7 миллиона пассажиров), Дубай-Лондон (3,2 миллиона человек) и Нью-Йорк-Лондон (2,9 миллиона человек).

Самым быстрорастущим назван маршрут Бангкок-Чианг Май, оказавшийся востребованным у двух с половиной миллионов человек. За год его загруженность выросла на 36 процентов.