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Россиян хотят заинтересовать безвизовым Тайванем
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Россиян хотят заинтересовать безвизовым Тайванем 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Упрощение визового режима позволило увеличить интерес российских туристов к Тайваню, сообщает TourDom.ru.
Ранее в Министерстве иностранных дел этой страны сообщили, что россияне смогут въезжать на остров без виз в период с 6 сентября по 31 июля 2019 года при условии, что срок поездки составит не более 14 дней.
По словам главы офиса по туризму Тайваня Артура Хсе, запланированное активное маркетинговое продвижение в сотрудничестве с туроператорами позволит привлечь еще больше туристов. Как уточняют представители российского турбизнеса, у Тайваня есть все необходимое, чтобы заинтересовать туристов. Однако на спрос решающее влияние оказывают цены. Прямых перелетов на остров из России нет, а минимальный тариф на стыковочные рейсы из Москвы — 450 долларов в одну сторону. Именно поэтому, отмечают эксперты, Тайвань пока не выдерживает конкуренции с тем же китайским островом Хайнань.
По словам экспертов, Тайвань хорошо продается в составе комбинированных туров. При этом наблюдатели напоминают: Хайнань на российском рынке тоже некогда воспринимался как бесперспективный и совершенно не ассоциировался с пляжным отдыхом. Сейчас же он ежегодно демонстрирует положительную динамику.
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