Кубань, Крым и Ростовская область примут участие в проекте «Золотое кольцо Боспорского царства»

Москве заключили соглашение о реализации туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», сообщают «Юга.ру».

Стороны планируют сотрудничать в организации сети маршрутов, в которую войдут памятники 15 городов.

«Каждый регион представил памятники античной истории, современные объекты турпоказа, средства размещения, рестораны и кафе — места, по которым пройдут маршруты «Золотого кольца Боспорского царства». В Краснодарском крае это археологический музей «Горгиппия», Таманский музейный комплекс, музей-заповедник «Фанагория» и так далее», — заявили в пресс-службе регионального минкурортов.

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