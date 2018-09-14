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Кубань, Крым и Ростовская область примут участие в проекте «Золотое кольцо Боспорского царства»
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Кубань, Крым и Ростовская область примут участие в проекте «Золотое кольцо Боспорского царства» 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: Новая Кубань
В Москве заключили соглашение о реализации туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», сообщают «Юга.ру».
Его подписали главы профильных ведомств Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Ростовской области и Русского географического общества в рамках международного форума-выставки «Отдых-2018».
Стороны планируют сотрудничать в организации сети маршрутов, в которую войдут памятники 15 городов.
«Каждый регион представил памятники античной истории, современные объекты турпоказа, средства размещения, рестораны и кафе — места, по которым пройдут маршруты «Золотого кольца Боспорского царства». В Краснодарском крае это археологический музей «Горгиппия», Таманский музейный комплекс, музей-заповедник «Фанагория» и так далее», — заявили в пресс-службе регионального минкурортов.
Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург назвали самым популярным туристическим городом в России по итогам лета.
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