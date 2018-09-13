Глава Ростуризма — о росте турпотока, наследии ЧМ-2018 и Крымском мосте

Благодаря успешно проведённому ЧМ-2018 въездной туризм в Россию увеличился на 10%. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов . Он подчеркнул, что российский показатель выше среднемирового уровня, который составляет 7%. Кроме того, он отметил рост турпотока в Крым после открытия автомобильной части моста через Керченский пролив. Сафонов также заявил, что на полуострове необходимо создавать высококачественную отельную инфраструктуру.

— Олег Петрович, минувшее лето было богато на события, имеющие большое значение для туристической отрасли. Самые главные из них, конечно, — чемпионат мира по футболу и открытие автомобильной ветки Крымского моста. Могли бы вы подвести итоги летнего сезона?

— Можно сказать, что высокий туристский сезон 2018 года был непростым, но, по нашему мнению, успешным. В этом году примерно на 26% увеличился внутренний туристский поток, въездной туризм вырос почти на 10%. На мой взгляд, это хорошие результаты при том, что год ещё не завершился.

Когда мы говорим о туризме внутри страны, я, в первую очередь, хотел бы отметить увеличение числа отдыхающих в Краснодарском крае , на Черноморском побережье — одном из самых популярных направлений отдыха. Турпоток в Крыму в этом году вырос на 30%. Это очень много. Конечно, основной фактор — это мост. Очень важным является то, что в марте месяце был введён новый современный и качественный аэропорт в Симферополе . Мы предполагаем, что турпоток в Крым будет расти. Потому что сейчас ведётся очень активное строительство на полуострове трассы «Таврида».

Конечно, сезон у нас в этом году был особенный. Впервые в нашей стране проводился чемпионат мира по футболу. На мой взгляд, это мероприятие было даже сложнее, чем зимняя Олимпиада 2014 года. Я считаю, что наследием мундиаля мы будем пользоваться в течение многих лет, как и наследием зимних Игр.

В 2014 году, когда проводилась Олимпиада, раздавались скептические голоса: а зачем это всё понастроено? Сейчас мы констатируем, что нам даже недостаточно этой инфраструктуры. Мы хотели бы, чтобы в Сочи , в Краснодарском крае строились дополнительные гостиницы. Потому что спрос превышает предложение.

Владимир Путин подписал указ о том, что обладатели паспортов болельщиков смогут продолжать приезжать до конца этого года в нашу страну без виз. У вас есть уже какая-то статистика, сколько людей воспользовалось этой опцией?

— Пока нет. Правильней будет подвести итоги уже в следующем году — после того, как туристы сумеют воспользоваться этой возможностью.

— Насколько востребован этот безвизовый режим?

— Любые методы, способствующие упрощению выдачи виз в нашу страну, мгновенно приводят к увеличению туристских потоков. Фан-ID — конечно же, это элемент электронной визы, которую получить легко, удобно, понятно. И он стал очень популярен. У нас же реализуется проект «Электронная виза». Ему был дан старт, кстати, здесь, во Владивостоке. И статистически подтверждено, что упрощение выдачи виз, механизмов их выдачи, приводит к увеличению на 30% въездного туристского потока. К сожалению, безвизовые режимы вводить сложно. Наша страна сталкивается с различного рода угрозами. Мы должны создавать механизмы защиты. Виза — это один из них. Но можно и нужно создавать такие механизмы, которые были бы удобными для людей.

— Иностранцы, приезжавшие на ЧМ-2018, высоко оценили уровень проведения чемпионата, инфраструктуру, атмосферу спортивного праздника и гостеприимство россиян. Как вы думаете, окажет ли влияние этот эмоциональный фактор на уровень иностранного туризма в России в будущем году?

— Мы предполагаем, что наследие мундиаля в следующем году приведёт к увеличению въездного потока примерно на 10%. И я думаю, что эта тенденция сохранится на достаточно долгий срок. Туристы оставили огромное количество восторженных отзывов о России в социальных сетях. Вернувшись в свои страны, они делятся впечатлениями с друзьям, товарищам, коллегами… И это будет иметь серьёзный положительный эффект. Нам нужно этим воспользоваться.

— 10% — это много?

— Это хороший, высокий показатель — выше среднемирового уровня. В прошлом году, по данным Всемирной туристской организации, количество путешествующих по миру выросло на примерно 7%. Не нужно забывать, что сейчас мы сталкиваемся с активной контрпропагандой, которая пытается представить нас в мире как страну недружественную, опасную. Поэтому я считаю, что это хороший результат.

— А как за последние несколько лет изменились топ-5 международных направлений, которые выбирают российские туристы?

— Конечно, самое популярное направление — турецкое. Раньше было ещё египетское. Сейчас путешествие в Египет разрешено, но въезд может осуществляться только через столицу — Каир. Поэтому объём турпотока значительно сокращён. Популярны также путешествия в Грецию, Испанию, Таиланд, Китай. То есть, можно сказать, что топ-5 популярных стран практически не изменился, за исключением Египта.

— Как сегодня развивается туризм на Дальнем Востоке?

— По состоянию на сегодняшний день на Дальний Восток приехало 4 млн 400 тыс. человек. Это рост, если мы говорим о российских туристах, на 10%. 1 млн 390 тыс. — это иностранные граждане. Въездной турпоток увеличился примерно на 16%. Дальний Восток — совершенно удивительная территория, с нетронутой природой, огромными площадями. Тут есть особо охраняемые природные территории, заказники, заповедники, где живут леопарды и тигры. Есть океан, уникальные возможности для охоты и рыбалки, активных видов туризма. Мы видим большой интерес к этому региону.

— В заключение беседы давайте вернёмся к Крыму. Насколько введённый в эксплуатацию мост реализовал свой потенциал в этом году?

— Он показал свой начальный потенциал. Дело в том, что любые мероприятия по улучшению инфраструктуры действуют в течение долгого периода. Сейчас люди только поняли, что мост построен. В следующем году они уже будут планировать поездку в Крым на собственном автомобиле.

Мы не должны забывать о том, что будет построена ещё и железнодорожная ветка. Сейчас в Крым можно добраться авиационным транспортом и автомобильным. А поезда туда, к сожалению, пока ещё не приезжают. После того, как следующая нитка моста будет введена, я думаю, поток увеличится в два раза. Но это означает, что нам нужно очень серьёзно поработать над созданием высококачественной отельной инфраструктуры на полуострове. Потому что столь значительное увеличение въездных туристских потоков означает необходимость их высококачественного размещения. Очевидно, нужно форсировать эту работу.