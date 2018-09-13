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Калужская и Владимирская области начали официальное сотрудничество в сфере туризма
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Калужская и Владимирская области начали официальное сотрудничество в сфере туризма 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Калужская область подписала соглашение с Владимирской областью о совместном продвижении маршрута «Россия — родина космонавтики», передает «Интерфакс» с ссылкой на пресс-службу калужского правительства. Подписание документа прошло сегодня в рамках 24-й Международной туристской выставки «Отдых-2018», которая сейчас принимает гостей в Москве. Межрегиональный туристский маршрут «Россия — родина космонавтики» создан министерством культуры и туризма Калужской области еще в 2016 году в связи с инициативой статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой. Цель проекта является повышение туристского потенциала страны как на внутреннем, так и на внешнем туристских рынках. Предложение состоит из нескольких маршрутов, объединяющих регионы, где находятся действующие музеи и памятники, связанные с историей и развитием космической отечественной отрасли.
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