В России предложили упростить порядок захода иностранных туристических судов в Арктику

России предложили упростить порядок захода иностранных туристических судов во внутренние морские воды, прилегающие к территориям арктической зоны и Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщают «Известия».

На данный момент иностранные туристические суда вправе заходить только в порты из специального списка, утверждаемого кабмином. Данные об их маршруте должны содержаться в приложении к разрешению на осуществление туристической деятельности, которое выдаёт Ростуризм

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что из-за увеличения интереса к Русской Арктике и ростом турпотока на этом направлении маршруты можно будет корректировать.

«Нам необходимо сделать более гибкими правовые механизмы, которые регулируют данную сферу деятельности, и при этом сохранить безопасность наших границ», — заявил зампред комитета по безопасности Госдумы, единоросс Анатолий Выборный