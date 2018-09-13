Где отдыхали нижегородцы этим летом

Абхазию и Испанию. Чаще всего для своих путешествий клиенты оператора выбирали Турцию

«Путешествия дарят нам незабываемые впечатления, которые остаются на всю жизнь. Летом и в начале осени вопрос выгодного роуминга становится особенно актуальным. С «МегаФон» легко подобрать оптимальное предложение, чтобы сэкономить расходы на связь и интернет в поездках по миру», — добавила директор по связям с общественностью Центрального филиала компании «МегаФон» Юлия Данилова.

Для тех, кто планирует продлить отпускной сезон, напоминаем, что у МегаФона действует опция «Роуминг, гудбай». С подключенной опцией «Роуминг, гудбай» клиенты оператора могут общаться как дома в путешествиях по миру: звонить, отправлять смс, выходить в интернет. Ежедневная стоимость составляет 299 рублей. Опция действует в 40 странах: Швейцария, Южная Корея, Швеция, Австрия, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Египет, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Киргизия, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония.

Подробная информация об услуге — на сайте.