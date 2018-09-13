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В Волгоградской области решили сделать комитет по развитию туризма
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В Волгоградской области решили сделать комитет по развитию туризма 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В администрации Волгоградской области сделают комитет по развитию туризма вместо комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018, полномочия которого истекли 7 сентября.
Как сообщает пресс-служба облдумы, новое ведомство заработает с 1 ноября 2018 года. По словам депутатов, создание комитета не потребует расходов из региональной казны.
Задача комитета будет заключаться в повышении туристической привлекательности региона, а также реализации концепции наследия ЧМ-2018, утвержденной Правительством РФ в июле 2018 года.
«Необходимо обеспечить эффективное использование объектов спортивной инфраструктуры, созданных для проведения ЧМ», — отметили в облдуме.
Добавим, что власти планируют увеличить в будущем поток туристов в регион до двух миллионов человек в год.
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