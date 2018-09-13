Агентство по туризму Японии: ЧМ сыграл большую роль в привлечении японских туристов в РФ

МОСКВА , 13 сентября. / ТАСС /. Рост числа японских туристов на территорию России произошел благодаря проведению чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам в четверг сообщил заместитель руководителя агентства по туризму Японии (JNTO) Дзюн Такасина.

"Чемпионат мира по футболу сыграл огромную роль в росте числа японских туристов в России, наши граждане смогли посетить города, о которых раньше совсем не слышали. Среди них, например, Екатеринбург", — сказал Такасина, выступая на конференции, организованной в рамках выставки-форума «Отдых-2018» в Москве.

Он также отметил, что удачное выступление российской сборной на чемпионате также повысило интерес японцев к поездкам в Россию.