В КЖД увеличили количество рейсов «Ласточки» к морю

На зеленоградском и светлогорском направлениях увеличилось количество рейсов, выполняемых электропоездами «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

По рабочим дням и субботам «Ласточки» теперь будут выполнять 36 рейсов вместо 30, а по воскресеньям — 32 вместо 26.

Нумерация поездов «Ласточка», курсирующих в режиме экспрессов с минимальным количеством остановок, в расписании по-прежнему начинается с цифры семь.

Информацию о том, какими именно поездами выполняются все рейсы на зеленоградском и светлогорском направлениях, пассажиры могут получать на сайте АО «КППК».