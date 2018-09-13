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В КЖД увеличили количество рейсов «Ласточки» к морю
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В КЖД увеличили количество рейсов «Ласточки» к морю 

Клопс.Ru 43 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
На зеленоградском и светлогорском направлениях увеличилось количество рейсов, выполняемых электропоездами «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
По рабочим дням и субботам «Ласточки» теперь будут выполнять 36 рейсов вместо 30, а по воскресеньям — 32 вместо 26.
Нумерация поездов «Ласточка», курсирующих в режиме экспрессов с минимальным количеством остановок, в расписании по-прежнему начинается с цифры семь.
Информацию о том, какими именно поездами выполняются все рейсы на зеленоградском и светлогорском направлениях, пассажиры могут получать на сайте АО «КППК».
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