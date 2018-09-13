VIP-бизнес «Натали Турс» перешел к новому инвестору

МОСКВА , 13 сентября. / ТАСС /. Связанный с владельцами «Натали Турс» туроператор «Центр туризма „Согласие“ перешел к новому собственнику, сообщил ТАСС президент „Натали Турс“ Владимир Воробьев . „Центр туризма „Согласие“ предоставляет туристические услуги VIP-клиентам.

По информации Ростуризма, предоставленной ТАСС, „Центр туризма „Согласие“ не входил в периметр „Натали Турс“, так как обладал отдельным сайтом по продаже туристских услуг. Поэтому компания не была исключена из федерального реестра вместе с тремя юрлицами, относящимися к „Натали Турс“. „Центр туризма „Согласие“ в 2017 году отправил на отдых 16 туристов. Компания занимается как выездным, так и внутренним туризмом. Сведения о ней были внесены в реестр 18 декабря 2017 года, отметили в Ростуризме

Ранее в РСТ сообщили ТАСС, что в документах, которые ранее предоставил сооснователь и президент „Натали Турс“ Владимир Воробьев наблюдательному совету „Турпомощи“, учредителем всех компаний, имеющих отношение к „Натали Турс“, является Денис Яров.

“Да [компания „Центр туризма „Согласие“ сменила инвестора], сегодня произошло изменение в ЕГРЮЛ“, — заявил Воробьев, отвечая на вопрос ТАСС о смене собственника.

По данным единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), новым владельцем „Центра туризма „Согласие“, юрлицом которого является туроператор New Travelers, стала Ксения Мостовская вместо Дениса Ярова.

Проблемы „Натали Турс“

“Натали Турс“ с 30 июня отменила чартерные программы в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион на фоне их низкого спроса. 4 июля „Натали Турс“ заявила, что прекращает продажу туров и аннулирует оплаченные и забронированные путевки с датами вылета до 30 сентября.