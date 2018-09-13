АТОР сообщил о поиске владельцем «Натали Турс» инвестора для собственной системы бронирования

«”Вестнику АТОР” также стало известно от источников на рынке, что Владимир Воробьев ищет инвестиции для системы бронирования «Натекния». Пока инвестор на этот проект не нашелся, хотя предложения делались многим компаниям», — говорится в сообщении.

Ассоциация отмечает, что Воробьев рассматривает такой вариант, при котором он останется владельцем этой системы.

«Согласно имеющейся, но не подтвержденной пока информации, рассматриваются варианты, когда владелец «Натали Турс» сохранит права на систему — то есть либо использование ее сторонней организацией по схеме white label, либо передача системы в операционное управление третьим лицам, которые оплачивали бы все текущие расходы, но сам владелец системы участвовал бы в бизнесе», — говорится в сообщении.