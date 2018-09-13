Ещё
Подмосковье заняло второе место в рейтинге событийного туризма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонскую лишили поста
Поклонскую лишили поста

Подмосковье заняло второе место в рейтинге событийного туризма 

Lenta.ru + ещё 1 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
Московская область заняла второе место в Национальном рейтинге событийного туризма за 2017 год, уступив Владимирской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 13 сентября.
«В 2018 году в Подмосковье пройдут 170 событийных мероприятий во всех муниципальных районах. Из них 15 военно-патриотических, 15 музыкальных и 21 гастрономический фестиваль. Всего в регионе ежегодно проходит около 60 тысяч мероприятий в сфере культуры международного, всероссийского, регионального и муниципального значения», — рассказала министр культуры региона Оксана Косарева.
Особой популярностью у жителей и гостей Подмосковья пользуются Международный музыкальный фестиваль имени П. И. Чайковского, Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», кинофестиваль «17 мгновений…», фестиваль духовой музыки «Кубок Московии», говорится в сообщении.
В ноябре прошлого года регион занял первое место по темпам развития туризма во всероссийском рейтинге по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти в туристическом секторе. Тогда же область заняла третье место в рейтинге информационной активности культурной жизни.
Последние новости
Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба «Евровидения-2019»58
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья21
Жириновский устроил истерику у Соловьева300
Крым трясет185
Украину взбесили военные маневры России94
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
02:57
Крым трясет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение