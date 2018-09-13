Россияне суеверны при выборе места в скоростном поезде

МОСКВА , 13 сен — РИА Новости . Только 0,3% туристов не боятся суеверий и выбирают 13 вагон скоростного поезда, сообщает UFS.Travel.

Путешествия скоростными поездами занимают все большую часть на рынке перевозок. Более половины всех проданных железнодорожных билетов проданы на поездки по маршруту «Москва— Санкт-Петербург». Второе место по популярности занимает маршрут «Нижний Новгород-Москва». Он обошел лидера прошлого года — маршрут «Краснодар-Сочи» — по количеству путешествующих на «Ласточке».

Чаще всего россияне покупают билеты в понедельник и вторник — 39% от общего количества, подсчитали эксперты. Спрос в выходные намного ниже — всего 5%.

Активнее всего путешественники покупают билеты на скоростные поезда в середине дня, с 14 до 15 часов, а меньше всего — глубокой ночью, с 2 до 3 часов.

Быстрее всего раскупаются билеты в девятый и десятый вагон — из-за выгодного тарифа «эконом» и «эконом плюс» с увеличенным пространством для ног, а наименьшим спросом пользуются первый и последний — 1,9% и 1,1%. И лишь 0,3% не боятся суеверий и выбирают 13 вагон.

Россияне не стремятся сэкономить, путешествуя скоростными поездами — пассажиры покупают билеты накануне отправления, за 1-3 дня. Дело в том, что большинство поездок на «Сапсане» и «Стриже» связаны с командировками и бизнес-поездками, которые часто невозможно спланировать заранее, за несколько недель. Лишь 9% путешествующих предпочитают бронировать билеты минимум за 90 дней до отправления, когда они только появляются в продаже и их можно приобрести по минимальному тарифу.