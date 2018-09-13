АТОР: введение турсбора в городах «Золотого кольца» отпугнет иностранных путешественников

На прошлой неделе стало известно, что Министерство финансов РФ поддержит идею введения туристического сбора для регионов «Золотого кольца» России и других субъектов, если они выйдут с такими предложениями. Речь идет об идее предоставить регионам право с 2020 года вводить на своей территории туристический сбор — аналог курортного сбора, который, по предварительным данным, составит 1-2% от стоимости проживания. Сумму сбора, как в случае с курортным налогом, города «Золотого кольца» будут определять сами, отметили в АТОР.

"Эксперты туррынка говорят, что, несмотря на ожидаемую положительную реакцию на инициативу о туристическом сборе со стороны администраций городов «Золотого кольца», последствия введения такого сбора для российских туристов непредсказуемы. Поэтому не исключено, что если такая инициатива и будет реализована в каком-то виде, то платить сбор обяжут лишь иностранных туристов", — говорится в сообщении АТОР.

По данным Ассоциации со ссылкой на слова гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, новым налогом можно обложить лишь иностранных туристов. В качестве примера он приводит Италию, где гостевой налог платят только иностранцы, отметили в АТОР. В свою очередь специалисты туроператора «Интурист» полагают, что «любой дополнительный налог отпугнет экскурсионных туристов» и может привести к дополнительной нагрузке на средства размещения.

Введение сбора снизит спрос на многодневные туры

Как сообщает АТОР, ссылаясь на словам гендиректора «Дельфина», в этом сезоне спрос на туры по Золотому кольцу упал и без сбора: в июне — июле из-за влияния ЧМ-2018 спрос снизился на 30-35%. По итогам 2018 года в целом ситуация может выравняться, но все равно снижение продаж будет — примерно минус 10-12% год к году, отмечает эксперт. По мнению экспертов, возможное введение турсбора может снизить спрос на многодневные туры с проживанием. Уже сегодня в основном внутренние туристы едут по Золотому кольцу в туры с 2-3 ночевками, добавили в АТОР.