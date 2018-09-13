В Свердловской области расширяется инфраструктура гостеприимства

В 2019 году Екатеринбург станет первым российским городом, где откроется отель «Хаятт Плейс» — более демократичный формат отеля бренда Hyatt.

По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, появление на Среднем Урале отелей категории 3-4 звезды по доступным ценам способствует развитию внутреннего туризма, кроме того, позволяет позиционировать Свердловскую область , как территорию, подготовленную к проведению крупнейших мероприятий международного уровня.

«В 2019 году Екатеринбург будет принимать гостей юбилейной X-ой международной выставки ИННОПРОМ и Глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019, во время которого столица Урала станет центром международных мероприятий и деловых переговоров представителей нескольких десятков государств, в том числе, и с участием их глав. Мы готовы обеспечить высокий уровень приема и сервиса нашим гостям», — отметила Виктория Казакова

Вице-президент по приобретению и развитию сети «Хаятт Интернейшнл» в Центральной и Восточной Европе, России и странах СНГ Такуя Аояма на встрече, которая состоялась в правительстве Свердловской области заявил, что Екатеринбург был выбран не случайно для открытия первого в России отеля под брендом «Хаятт Плейс».

«Столица Урала — удачная площадка для презентации нового гостиничного комплекса», — заявил Такуя Аояма.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев не раз отмечал, что «с каждым новым отелем растет туристический и бизнес-потенциал региона, поэтому наше правительство уделяет таким объектам особое внимание».

Напомним, сегодня на Среднем Урале гостей принимают 325 классифицированных средств размещения с общим номерным фондом более 10 тысяч номеров.