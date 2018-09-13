Ещё
В Санкт-Петербурге могут ввести туристический сбор с 2020 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Санкт-Петербурге могут ввести туристический сбор с 2020 года 

Ведомости 40 минут назад
Власти Санкт-Петербурга планируют ввести туристический сбор с 1 января 2020 г. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя городского комитета по финансам.
«Полагаем, что на первом этапе ставка сбора не должна превышать 2% от стоимости проживания. Мы предлагаем Минфину России установить такую ставку в качестве «ограничения сверху», предоставив регионам право снижать ее вплоть до 0%», — заявил Корабельников.
Он также отметил, что многое зависит от федеральных властей. Введение налогов и сборов на региональном уровне невозможно до тех пор, пока соответствующее право не будет предусмотрено в Налоговом кодексе, напомнил Корабельников. По его словам, предложения правительства Санкт-Петербурга о введении туристического сбора в настоящее время находятся на рассмотрении в Минфине и Минкультуры.
В России туристический сбор пока действует в нескольких регионах в экспериментальном режиме, который продлится до 2022 г. Это Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Размер сбора разный в каждом регионе, однако по закону в первый год (2018г.) он не может превышать 50 руб., в дальнейшем — 100 руб. за день размещения, кроме дня заезда.
Ведомости: последние новости
Литовский акционер аэропорта «Жуковский» решил выйти из проекта Туроператор «Данко» объявил о прекращении деятельности Участник Pussy Riot Петр Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья17
Крым трясет
Жириновский устроил истерику у Соловьева206
Звезду Instagram изуродовали в СИЗО44
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны291
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
02:57
Крым трясет
Происшествия
00:46
Командир лайнера слег с инфарктом на подлете к Москве
Происшествия
02:34
Звезду Instagram изуродовали в СИЗО
Происшествия
01:38
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья
Происшествия
00:58
Жириновский устроил истерику у Соловьева
Общество
05:08
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью
Общество Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение