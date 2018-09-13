В Санкт-Петербурге могут ввести туристический сбор с 2020 года

Власти Санкт-Петербурга планируют ввести туристический сбор с 1 января 2020 г. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя городского комитета по финансам.

«Полагаем, что на первом этапе ставка сбора не должна превышать 2% от стоимости проживания. Мы предлагаем Минфину России установить такую ставку в качестве «ограничения сверху», предоставив регионам право снижать ее вплоть до 0%», — заявил Корабельников.

Он также отметил, что многое зависит от федеральных властей. Введение налогов и сборов на региональном уровне невозможно до тех пор, пока соответствующее право не будет предусмотрено в Налоговом кодексе, напомнил Корабельников. По его словам, предложения правительства Санкт-Петербурга о введении туристического сбора в настоящее время находятся на рассмотрении в Минфине и Минкультуры

В России туристический сбор пока действует в нескольких регионах в экспериментальном режиме, который продлится до 2022 г. Это Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Размер сбора разный в каждом регионе, однако по закону в первый год (2018г.) он не может превышать 50 руб., в дальнейшем — 100 руб. за день размещения, кроме дня заезда.