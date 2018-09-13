Отдых в Греции осенью подешевел

На этих островах хорошо развита инфраструктура, длинный купальный сезон, разнообразная отельная база и сезонные скидки в популярных гостиницах.

"Бронирования на Крит активны ввиду большей осведомленности об этом направлении туристов и розницы, а также большего количества номерного фонда и большего объема перевозки", — пояснили в пресс-службе одного из крупных туроператоров.

По оценке компаний, спрос на греческие курорты в сентябре-октябре соответствует их ожиданиям. Участники рынка считают продажи по Греции «приемлемыми», учитывая колебания курса рубля. У большинства фирм спрос на уровне прошлого года, глубина продаж — до ноября.

По словам участников рынка, отдыхать в Греции в сентябре — первой половине октября выгодно: греческие отели дают сезонные скидки на проживание. «В конце августа — начале сентября мы начали получать специальные скидки от многих отелей. В среднем они составляют 15% на проживание в сентябре — октябре», — сообщил представитель одного из крупных туроператоров.