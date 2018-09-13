Авиакомпания «Победа» предложила казанцам рейсы в Тбилиси от 500 рублей

Как сообщает пресс-служба казанского аэропорта, авиаперевозчик готов возить казанцев за 500 рублей (сюда включены все сборы). Всего планируется продать 400 таких дешевых билетов. Отметим, что корреспондент «АиФ-Казань» обнаружил билеты от 2,2 до 2,9 тысяч рублей в один конец. Возможно, самые дешевые билеты уже раскупили за полдня.

Полеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям до конца марта 2019 года (окончания зимней навигации) на 189-местных самолётах Boeing 737-800.

Из Казани вылеты запланированы в 4 утра, прилет в Тбилиси — в 7.50, обратно из Грузии вылеты будут осуществляться в полпервого ночи, прибытие в Казаниь в 2.20.

Отметим, что в марте из Казани уже были запущены рейсы в Грузию, цена авиабилетов составляет около 14 тысяч рублей.

Для «Победы» этот рейс станет четвертым в казанской маршрутной сетке. 16 сентября лоукостер будет возить в Минеральные воды, также есть рейсы в Анапу и Сочи.