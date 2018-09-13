Туристические маршруты заработают в кластере «Леопарды на Гамова»

"По нашему календарному плану на работу потребуется два года. Здесь предполагается действительно экологический туризм. Сегодня мы обсуждали создание конных маршрутов, разработку новых экологических маршрутов. Будет сделано шикарное озеро с различными птицами, на которых можно будет посмотреть. Можно будет покататься на лодке", — рассказала Елена Гангало.

По словам генерального директора АНО «Дальневосточные леопарды», на территории планируется построить небольшой жилой комплекс, который будет вписан в окружающую среду.