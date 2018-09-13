В Вологодской области создадут круизный кластер

"Круизный кластер «Русские берега» включен в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы. Проект подразумевает строительство объектов туристический инфраструктуры на территории Белозерского, Вытегорского, Кирилловского, Усть-Кубинского и Шекснинского районов Вологодской — по ходу движения круизных теплоходов по Волго-Балтийскому водному пути. Проект оценивается предварительно более 9,7 млрд рублей", — рассказал ТАСС руководитель департамента.

Проект «Русские берега» состоит из шести субкластеров: «Череповец — горячее сердце Русского Севера» в городе Череповце, «Приозерный» в Белозерском районе, «Вытегорье — корабельная сторона» в Вытегорском районе, «Северная Фиваида» в Кирилловском районе, «Русские берега. Никольская набережная» в Шекснинском районе и «Берег русской старины» в Усть-Кубинском районе. Во всех этих муниципалитетах планируется создать условия для развития культурно— познавательного и круизного туризма.

На данный момент сформирован план с перечнем объектов, которые планируется построить или реконструировать в ближайшие семь лет. Общий объем финансирования составит предварительно 9,763 млрд рублей, в том числе, из федерального бюджета — 1,886 млрд рублей, из регионального — 563 млн рублей, а основную долю в 7,312 млрд рублей вложат инвесторы.

За счет средств федерального и регионального бюджетов планируется строительство и реконструкция круизной инфраструктуры — это дноуглубительные и берегоукрепительные работы, обустройство набережных, дорог и инженерной инфраструктуры. За счет средств инвесторов запланировано строительство причалов для приема круизных теплоходов, комплексов для приема и размещения туристов, отдыха, занятий спортом. Запланировано возведение музейных комплексов, станций по обслуживанию маломерных судов и яхт, гостиниц, баз отдыха, гостевых домов и других объектов.

Ранее сообщалось, что за период навигации в регионе бывает около 840 заходов судов, область посещают более 130 тыс. туристов с круизных теплоходов.