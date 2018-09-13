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Калининградская область представлена на международном форуме-выставке по туризму «Отдых»
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Калининградская область представлена на международном форуме-выставке по туризму «Отдых» 

Вести Калининград + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести Калининград
На выставке организованной Министерством культуры РФ и Ростуризмом представлены туроператоры, организующие отдых как России так и за рубежом, а также представители администраций российских и иностранных городов и курортов.
Международная выставка демонстрирует основные тенденции в туризме в зимнем и летнем сезоне. На выставке был представлен стенд Калининградской области.
В рамках международной выставки были подписаны несколько соглашений: одно из них — о сотрудничестве с проектом «Гастрономическая карта России», который в этом году был представлен в Калининградской области во время проведения чемпионата мира по футболу.
Так же было подписано соглашение с одним из крупнейших туристических агрегаторов в мире, который представлен на рынке аренды частного жилья для путешественников. Ресурс будет предоставлять информацию по проживанию и бронированию. Благодаря этому сотрудничеству будет понятно, какова доля этого рынка, а так же будут статистические данные по бронированию в частном секторе Калининградской области.
Форум проходит в Москве с 11 по 13 сентября.
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