Калининградская область представлена на международном форуме-выставке по туризму «Отдых»

Международная выставка демонстрирует основные тенденции в туризме в зимнем и летнем сезоне. На выставке был представлен стенд Калининградской области

В рамках международной выставки были подписаны несколько соглашений: одно из них — о сотрудничестве с проектом «Гастрономическая карта России», который в этом году был представлен в Калининградской области во время проведения чемпионата мира по футболу.

Так же было подписано соглашение с одним из крупнейших туристических агрегаторов в мире, который представлен на рынке аренды частного жилья для путешественников. Ресурс будет предоставлять информацию по проживанию и бронированию. Благодаря этому сотрудничеству будет понятно, какова доля этого рынка, а так же будут статистические данные по бронированию в частном секторе Калининградской области.

Форум проходит в Москве с 11 по 13 сентября.