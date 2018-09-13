Проект «Гастрономическая карта России» остаётся в регионе

Калининградская область будет и дальше принимать проект «Гастрономическая карта России». Его представили во время чемпионата мира по футболу. К нам приехали фудтраки. Это специальные автомобили, оборудованные кухней. Они путешествуют по всей стране и представляют людям кулинарные изыски разных регионов. Областное министерство по культуре и туризму подписало соглашение с кураторами проекта.

Ещё одна новость. Калининград теперь официально сотрудничает с одним из ведущих сервисов бронирования частного жилья для туристов «Airbnb».