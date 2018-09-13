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Проект «Гастрономическая карта России» остаётся в регионе
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Проект «Гастрономическая карта России» остаётся в регионе 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Калининградская область будет и дальше принимать проект «Гастрономическая карта России». Его представили во время чемпионата мира по футболу. К нам приехали фудтраки. Это специальные автомобили, оборудованные кухней. Они путешествуют по всей стране и представляют людям кулинарные изыски разных регионов. Областное министерство по культуре и туризму подписало соглашение с кураторами проекта.
Ещё одна новость. Калининград теперь официально сотрудничает с одним из ведущих сервисов бронирования частного жилья для туристов «Airbnb».
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