Воронежцы впервые зимой смогут улететь прямыми рейсами в Анталью 

Выполнять полёты будут две авиакомпании. Прямые рейсы в Анталью (Турция) впервые сохранятся в осенне-зимнем расписании воронежского аэропорта. Выполнять полёты будут сразу две авиакомпании. Направление откроют «Уральские авиалинии», а продолжит перевозить отдыхающих Red Wings, сообщили корреспонденту «Вести Воронеж» в пресс-службе аэропорта в четверг, 13 сентября. Ранее полёты выполнялись только по летней программе, рассчитанной с апреля по октябрь. Теперь будут и «зимние» рейсы. Совершать перелёты планируют один раз в неделю, по четвергам, начиная с 25 октября. Билеты можно будет приобрести только с турпутёвкой, стоимость которой — от 23 тыс. рублей, отметили в аэропорту. — Зимняя Анталья — уже не пляжный отдых, скорее разносторонний. Но популярность этого направления в межсезонье растёт. Главным образом, из-за приемлемой стоимости туров, — сообщили в пресс-службе аэропорта. До конца октября в международном аэропорту действует летняя лётная программа. По ней рейсы из Воронежа в Анталью выполняют семь авиакомпаний. Перевозчики совершают до 25 рейсов в неделю. Дарья Крымова