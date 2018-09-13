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Туристический центр Incredible India откроется в Москве в 2019 г.
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Туристический центр Incredible India откроется в Москве в 2019 г. 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Информационный туристический офис Incredible India, который станет основной площадкой работы с российскими туроператорами, откроется в Москве в 2019 г. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«В 2019 г. в Москве при поддержке правительства Индии откроется информационный туристический офис Incredible India, который станет основной площадкой работы с российскими туроператорами», — говорится в сообщении.
По замыслу организаторов, Incredible India станет главным туристическим офисом правительства Индии в России. В нем туристы смогут получить необходимые информационные материалы и полезные рекомендации по посещению страны. Кроме того, офис задуман и как открытая бизнес-площадка для профессионалов, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы, направления и тенденции на российском и индийском туристическом рынке.
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