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Туристические маршруты Ангарска признаны лучшими в Сибири
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Туристические маршруты Ангарска признаны лучшими в Сибири 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Лучшими признали сразу три городских туристических маршрута Ангарска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В региональном этапе конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Сибирского и Дальневосточного федеральных округов участвовали 76 проектов из 9 регионов. Ангарск вошёл в число лидеров, и теперь будет представлять область в финале, который пройдёт 1-2 ноября в Ульяновске.
Лучшим культурно-познавательным маршрутом признана ангарская экскурсионная программа «Путешествие во времени», а в номинации «Лучший маршрут на действующее производство» победило сразу 2 маршрута на ангарские предприятия. Это «Путешествие на фабрику мороженого „Ангария“ и и экскурсия на завод по производству снековой продукции „От Фенечки“. Они поделили 1-е место.
Около полутора часов занимает путешествие по фабрике мороженого. Гостям показывают цех мороженого и вафельный цех, склад готового лакомства, а так же самый большой магазин мороженого в России и фирменный ресторан. На другом предприятии экскурсия занимает 30 минут, за это время туристы знакомятся с производством жареных семечек, семян тыквы, фисташек, миндаля и нерафинированного подсолнечного масла.
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