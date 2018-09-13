Туристические маршруты Ангарска признаны лучшими в Сибири

Лучшими признали сразу три городских туристических маршрута Ангарска . Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В региональном этапе конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Сибирского и Дальневосточного федеральных округов участвовали 76 проектов из 9 регионов. Ангарск вошёл в число лидеров, и теперь будет представлять область в финале, который пройдёт 1-2 ноября в Ульяновске.

Лучшим культурно-познавательным маршрутом признана ангарская экскурсионная программа «Путешествие во времени», а в номинации «Лучший маршрут на действующее производство» победило сразу 2 маршрута на ангарские предприятия. Это «Путешествие на фабрику мороженого „Ангария“ и и экскурсия на завод по производству снековой продукции „От Фенечки“. Они поделили 1-е место.

Около полутора часов занимает путешествие по фабрике мороженого. Гостям показывают цех мороженого и вафельный цех, склад готового лакомства, а так же самый большой магазин мороженого в России и фирменный ресторан. На другом предприятии экскурсия занимает 30 минут, за это время туристы знакомятся с производством жареных семечек, семян тыквы, фисташек, миндаля и нерафинированного подсолнечного масла.