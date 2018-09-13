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В тувинском Минкульте усилили туристическое направление
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В тувинском Минкульте усилили туристическое направление 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
32-летний Михаил Табаев назначен первым заместителем министра культуры и туризма Тувы — начальником департамента по развитию туризма. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили в правительстве республики.
Назначение произошло после структурных изменений в ведомстве. Ранее оно называлось Министерство культуры. Перемены, по данным официального портала региона, вызваны желанием властей усилить внимание к развитию туристической отрасли.
Ранее выпускник Российской международной академии туризма Табаев работал в департаменте культуры и туризма мэрии Кызыла, руководил туристической фирмой. Последние три года являлся заместителем директора Национального парка культуры и отдыха.
Всего в новой структуре у министра культуры и туризма Республики Тува Алдара Тамдына три заместителя. Пост первого заместителя министра с конца 2016 года также занимает Виктор Чигжит. Замминистра является Лилия Дамбаа.
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