В тувинском Минкульте усилили туристическое направление

32-летний Михаил Табаев назначен первым заместителем министра культуры и туризма Тувы — начальником департамента по развитию туризма. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили в правительстве республики.

Назначение произошло после структурных изменений в ведомстве. Ранее оно называлось Министерство культуры . Перемены, по данным официального портала региона, вызваны желанием властей усилить внимание к развитию туристической отрасли.

Ранее выпускник Российской международной академии туризма Табаев работал в департаменте культуры и туризма мэрии Кызыла, руководил туристической фирмой. Последние три года являлся заместителем директора Национального парка культуры и отдыха.

Всего в новой структуре у министра культуры и туризма Республики Тува Алдара Тамдына три заместителя. Пост первого заместителя министра с конца 2016 года также занимает Виктор Чигжит. Замминистра является Лилия Дамбаа.