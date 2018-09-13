Регионам обещали свободу для введения туристического сбора

Минфин планирует объединить взимание курортного и туристического сбора в единую систему, дав российским субъектам максимальную свободу при его взимании. Об этом заявила директор департамента доходов финансового ведомства Елена Лебединская

«У региона должна быть максимально возможная свобода в части его введения и определения параметров, как его вводить и для кого», — цитирует Лебединскую РИА «Новости»

Представительт Минфина отметила, что во многих странах размер сбора «существенно различается для иностранных туристов и тех, кто проживает в том же регионе, вплоть до обнуления ставки».

С инициативой ввести туристический сбор выходили власти Петербурга , где, по словам Лебединской наблюдается «очень большой туристический поток».

«Конечно, им бы хотелось, чтобы регион от этого получал доходы. Эта практика, которая существует в абсолютном большинстве туристических центров в мире», — отметила Елена Лебединская.

Ранее замминистра финансов Леонид Горнин заявил, что ведомство поддержит введение туристического сбора в регионах, в случае если от них поступит инициатива.

Курортный сбор в порядке эксперимента действует в Алтае, Ставрополье, а также на Кубани. Изначально планировалось его введение в Крыму, однако власти республики отложили действие сбора на 2019 год.