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Регионам обещали свободу для введения туристического сбора
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Регионам обещали свободу для введения туристического сбора 

News.ru 38 минут назад
Фото: News.ru
Минфин планирует объединить взимание курортного и туристического сбора в единую систему, дав российским субъектам максимальную свободу при его взимании. Об этом заявила директор департамента доходов финансового ведомства Елена Лебединская.
«У региона должна быть максимально возможная свобода в части его введения и определения параметров, как его вводить и для кого», — цитирует Лебединскую РИА «Новости».
Представительт Минфина отметила, что во многих странах размер сбора «существенно различается для иностранных туристов и тех, кто проживает в том же регионе, вплоть до обнуления ставки».
С инициативой ввести туристический сбор выходили власти Петербурга, где, по словам Лебединской наблюдается «очень большой туристический поток».
«Конечно, им бы хотелось, чтобы регион от этого получал доходы. Эта практика, которая существует в абсолютном большинстве туристических центров в мире», — отметила Елена Лебединская.
Ранее замминистра финансов Леонид Горнин заявил, что ведомство поддержит введение туристического сбора в регионах, в случае если от них поступит инициатива.
Курортный сбор в порядке эксперимента действует в Алтае, Ставрополье, а также на Кубани. Изначально планировалось его введение в Крыму, однако власти республики отложили действие сбора на 2019 год.
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