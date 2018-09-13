Впервые: итальянца посадили в тюрьму за дезинформацию туристов

Суд города Лечче приговорил итальянца к девяти месяцам лишения свободы за то, что он побуждал владельцев отелей и ресторанов на коммерческой основе размещать отзывы, не соответствующие действительности. Путешественники, пользующиеся сайтом TripAdvisor, получали ложную информацию, сообщает портал LecceSette.

Вынесение судом такого решения является беспрецедентным. До этого мошенников, разворачивающих свою деятельность в интернете с целью дезориентировать итальянцев, в тюрьму не сажали.

Злоумышленником стал владелец компании PromoSalento. Его вычислили специалисты TripAdvisor, ранее выявившие 60 компаний по всему миру, которые занимались написанием вымышленных рецензий.

«Мы не можем предотвратить абсолютно все случаи мошенничества, поэтому хотим сотрудничать с правоохранительными органами », — сообщил вице-президент и главный юрисконсульт TripAdvisor.

Отмечается, что отправленного за решетку мужчину еще и оштрафовали на 8 тыс. евро.