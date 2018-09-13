Роналду откроет в Париже свою шестую гостиницу

Отель «CR7» в Париже откроется в 2021 году. Отмечается, что «CR7» в Париже будет расположена на южной стороне реки Сена. По сообщению источника, стоимость отеля оценивается в €60 млн Ранее Роналду открыл свои гостиницы в 2016 году в Лиссабоне и Фуншале. Ожидается, что к 2020 году отели также появятся в Мадриде, Нью-Йорке и Марракеше.

Роналду является одним из самых богатых спортсменов мира, а его переход в «Ювентус» летом 2018 года способствовал тому, что акции итальянского клуба достигли рекордных показателей.