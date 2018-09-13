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Роналду откроет в Париже свою шестую гостиницу
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Роналду откроет в Париже свою шестую гостиницу 

Газета.Ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду анонсировал открытие своей шестой гостиницы, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Goal.
Отель «CR7» в Париже откроется в 2021 году. Отмечается, что «CR7» в Париже будет расположена на южной стороне реки Сена. По сообщению источника, стоимость отеля оценивается в €60 млн  Ранее Роналду открыл свои гостиницы в 2016 году в Лиссабоне и Фуншале. Ожидается, что к 2020 году отели также появятся в Мадриде, Нью-Йорке и Марракеше.
Роналду является одним из самых богатых спортсменов мира, а его переход в «Ювентус» летом 2018 года способствовал тому, что акции итальянского клуба достигли рекордных показателей.
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