Полмиллиона за путевку. Певица Саша Градива подаст в суд на туроператора за испорченный отдых

Звезда 2000-х певица Саша Градива заявила, что будет судиться с известным туроператором Coral Travel из-за испорченного VIP-отдыха в Турции . По словам звезды, путевка обошлась ей в полмиллиона рублей, сообщил корреспондент «360».

Певица отправилась в офис турагенства, в котором она приобретала путевку. В офисе обиженную клиентку согласились выслушать сразу, а вот в турецком пятизведочном отеле ей пришлось ждать четыре часа в очереди на ресепшен.

В конечном итоге певицу и ее семью все-таки поселили в отель, соответствующий стоимости путевки, но первые четверо суток, почти треть всего отпуска, ей пришлось ходить по мукам. Адвокат Саши подтверждает: здесь очевидно нарушение закона о защите прав потребителей.

«Наши претензии будут предъявляться в рамках именно этого закона, с соответствующими штрафами санкциями, неустойками, в том числе на оплату услуг представителя», рассказал адвокат Саши Роман Лоторев. Спустя месяц после скандального отпуска Coral Travel принял письменную претензию от певицы.

Несмотря на VIP-путевку, в пятизвездочной гостинице не работали кондиционеры и постоянно были перебои с электричеством. Саша рассказала, что администрация отеля «выгнала» её с ребёнком и матерью, страдающей диабетом, из-за просьбы отремонтировать кондиционер. Ей также не разрешили связаться с оператором, а затем не вызвали врача для матери, которой стало плохо.

Раздался звонок, менеджер отеля сказал: у вас есть 30 минут, чтобы собрать свои вещи и переехать. На вопрос «куда?» никто ничего не ответил. Когда я подошла на ресепшен, менеджер Coral Travel сказал: в одностороннем порядке мы решили вас переселить

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