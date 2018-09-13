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«Победа» открывает рейс Казань — Тбилиси. Билеты — от 499 рублей
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«Победа» открывает рейс Казань — Тбилиси. Билеты — от 499 рублей 

Казанский Портал + ещё 1 42 минуты назад
Фото: ИА "Тема Казань"
Лоукостер «Победа» открывает продажу билетов на новый рейс Казань — Тбилиси. Самые дешевые — по 499 рублей.
Авиакомпания начнет летать в столицу Грузии с 1 ноября. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям с вылетом из Казани в 4:00. Длительность перелета — около трех часов.
Рейс Казань — Тбилиси будет закрыт в конце марта 2019 года, сообщает пресс-служба «Победы».
Недавно казанский аэропорт изучил потребности жителей города и готов работать над новыми регулярными рейсами в Лондон, Париж, Тель-Авив, Милан и Мюнхен. Если все пойдет по плану, то будущая маршрутная сетка аэропорта станет бальзамом для горячих сердец путешественников.
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