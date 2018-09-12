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Нормы для перехода на отечественные системы бронирования предложили в «Росавиации»
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Нормы для перехода на отечественные системы бронирования предложили в «Росавиации» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
«Росавиация» предложила ввести нормативные требования для перехода авиакомпаний на отечественные системы бронирования, рассказал глава ведомства Александр Нерадько. Такая система уже работает в аэропорту Шереметьево, сообщил «Интерфакс».
«Должна появиться качественная отечественная система, мы должны предложить этот комплекс услуг авиакомпаниям, а затем ввести нормативные требования — но только с отложенным сроком введения в действие этого требования. То есть не одномоментно, а дать переходный период», — рассказал Нерадько в кулуарах выставки деловой авиации RUBAE, проходящей в московском аэропорту Внуково.
По его словам, такая система уже работает в аэропорту Шереметьево. Следовательно, есть и возможность, и необходимость уходить в импортозамещение.
«Это надо делать — надо уходить в импортозамещение, в том числе и по бронированию и резервированию, иначе малейший сбой в этих системах, серверы которых находятся за рубежом, может привести к дезорганизации работы в крупных аэропортах», — отметил глава «Росавиации».
Сейчас российские авиаперевозчики используют несколько основных систем бронирования и продажи авиаперевозок, четыре из которых зарубежные: испанская Amadeus, американские Sabre и Galileo и швейцарская Gabriel SITA. При этом крупнейшая российская система бронирования — «Сирена-Трэвел» — вполне может стать основной в России, тем более что она уже обкатана и успешно работает.
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