Нормы для перехода на отечественные системы бронирования предложили в «Росавиации»

«Должна появиться качественная отечественная система, мы должны предложить этот комплекс услуг авиакомпаниям, а затем ввести нормативные требования — но только с отложенным сроком введения в действие этого требования. То есть не одномоментно, а дать переходный период», — рассказал Нерадько в кулуарах выставки деловой авиации RUBAE, проходящей в московском аэропорту Внуково

По его словам, такая система уже работает в аэропорту Шереметьево. Следовательно, есть и возможность, и необходимость уходить в импортозамещение.

«Это надо делать — надо уходить в импортозамещение, в том числе и по бронированию и резервированию, иначе малейший сбой в этих системах, серверы которых находятся за рубежом, может привести к дезорганизации работы в крупных аэропортах», — отметил глава «Росавиации».

Сейчас российские авиаперевозчики используют несколько основных систем бронирования и продажи авиаперевозок, четыре из которых зарубежные: испанская Amadeus, американские Sabre и Galileo и швейцарская Gabriel SITA. При этом крупнейшая российская система бронирования — «Сирена-Трэвел» — вполне может стать основной в России, тем более что она уже обкатана и успешно работает.