В аэропортах Подмосковья таксистов оштрафовали на более чем 3 млн рублей

Как сообщили в региональном Минтрансе с мая по август в аэропортах «Домодедово» «Шереметьево» выявлено 1500 нарушений правил поведения.

Более 1200 таксистов было привлечено к административной ответственности за отсутствие атрибутики такси, суммарно им выписали штрафов на 3 375 000 рублей. За навязывание услуг в сфере такси составлено более 270 протоколов.

Самые частные нарушения, которые встречаются в сфере перевозок пассажиров — это отсутствие информации о водителе и организации в салоне легкового такси, невыдача квитанции или чека, также часто встречается отсутствие отметок о прохождение медкомиссии в путевом листе.

Перед ЧМ по футболу были введены новые правила поведения в аэропортах Московской области в целях повышения комфорта и безопасности пассажиров. Согласно новым правилам запрещается навязывать услуги, правонарушителей ждет штраф от 100 до 500 рублей, новые правила действую в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский».