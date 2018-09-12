Ещё
В аэропортах Подмосковья таксистов оштрафовали на более чем 3 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В аэропортах Подмосковья таксистов оштрафовали на более чем 3 млн рублей 

Вести Подмосковья 31 минуту назад
Как сообщили в региональном Минтрансе с мая по август в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» выявлено 1500 нарушений правил поведения.
Более 1200 таксистов было привлечено к административной ответственности за отсутствие атрибутики такси, суммарно им выписали штрафов на 3 375 000 рублей. За навязывание услуг в сфере такси составлено более 270 протоколов.
Самые частные нарушения, которые встречаются в сфере перевозок пассажиров — это отсутствие информации о водителе и организации в салоне легкового такси, невыдача квитанции или чека, также часто встречается отсутствие отметок о прохождение медкомиссии в путевом листе.
Перед ЧМ по футболу были введены новые правила поведения в аэропортах Московской области в целях повышения комфорта и безопасности пассажиров. Согласно новым правилам запрещается навязывать услуги, правонарушителей ждет штраф от 100 до 500 рублей, новые правила действую в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский».
Вести Подмосковья: последние новости
Власти Сергиево-Посадского района отчитались о привлечении 25 млрд инвестиций В Подмосковье ограбили дом композитора Владимира Кузьмина Сын Олега Табакова перебрал с алкоголем и потерялся под Луховицами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина470
США избавятся от важнейшего договора с Россией55
Порошенко приготовился атаковать Россию140
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
00:19
Москвичей снесет ветром
Погода Автоспорт
00:51
«Великого флотоводца» Порошенко подняли на смех
В мире Армия
00:36
Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»
Украина В мире
04:00
Путин не планировал заключать мир с Японией
Политика
00:52
Племянница Скрипаля сделала важное заявление
В мире
04:16
Владимира Кузьмина крупно обокрали
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение