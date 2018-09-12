На чеченском курорте «Ведучи» планируют построить самый протяженный в мире зиплайн

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. / ТАСС /. Компания «Курорты Северного Кавказа» (КСК) прорабатывает возможность построить на курорте «Ведучи» в Чечне самый протяженный в мире зиплайн [скоростной спуск над землей по тросу с помощью специального устройства]. Об этом сообщила пресс-служба КСК по итогам встречи генерального директора компании «Курорты Северного Кавказа» Хасана Тимижева с президентом французской компании MND Group Ксавье Галло-Лавалле.

"Учитывая, что горнолыжная инфраструктура на ВТРК «Ведучи» только начинает развиваться, курорт сейчас более интересен для летнего и межсезонного отдыха, наша задача — увеличивать число развлекательных объектов, стимулируя турпоток. Поэтому опыт MND Group был бы нам крайне интересен, и мы хотим пригласить ваших специалистов провести предварительные исследования на площадке курорта и разработать концепцию этого проекта", — приводит слова Тимижева пресс-служба.

На встрече обсудили также возможные направления сотрудничества в рамках развития всесезонных комплексов «Архыз» и «Эльбрус».

Горнолыжный курорт «Ведучи» в горах Чечни открылся 26 января 2018 года. На курорте работает кресельная канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих. К 2021 году на территории комплекса «Ведучи» планируется построить более 15 км горнолыжных трасс и шесть подъемников.

MND Group — французская компания, специализирующаяся на производстве механических подъемников и канатного транспорта, систем искусственного оснежения, дистанционных профилактических систем спуска лавин, систем обеспечения безопасности и обустройства горнолыжных зон, спортивно-культурных комплексов, зон отдыха. Дочерние компании MND Group — LST S. A. S., SUFAG, TECHFUN, TAS, MBS — работают с 3000 клиентов в 49 странах мира.