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В Австралии путешественники застряли на необитаемом острове
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В Австралии путешественники застряли на необитаемом острове 

РИА Новости + ещё 2 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Четверо туристов приплыли на остров Глостер в австралийском штате Квинсленд на надувном плоту, где было сложено все их оборудование. Но плот оказался дырявым и быстро затонул, сообщает News.com.au.
Впрочем, на Глостере есть связь, поэтому туристы смогли опубликовать просьбу о помощи в социальной сети.
"Это может прозвучать глупо, но я с тремя моими друзьями застрял на острове рядом с городом Эрли-Бич, потому что в нашем надувном матрасе, на который мы погрузили всю походную экипировку, образовалась дыра, и он затонул, — написал один из туристов в Facebook. — Есть ли кто-то поблизости? Мы можем заплатить!"
На следующий день утром путешественников забрали спасатели.
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