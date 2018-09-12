Ещё
Туристы застряли на необитаемом острове из-за дыры в надувном матрасе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристы застряли на необитаемом острове из-за дыры в надувном матрасе 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Четверо туристов застряли на необитаемом острове в австралийском штате Квинсленд после того, как их надувной матрас пошел ко дну вместе с вещами. Об этом сообщает News.com.au.
«Я знаю, что это прозвучит глупо, но я и трое моих друзей застряли на острове Глостер рядом с городом Эрли-Бич, потому что в нашем надувном матрасе, на который мы погрузили всю походную экипировку, образовалась дыра и он затонул», — написал один из туристов Макс Шкандридж в группе путешественников в Facebook. «Есть ли кто-то поблизости с лодкой, чтобы забрать нас? Мы можем заплатить!» — заключил он.
Позже он добавил в комментариях, что матрас пробило после того, как он зацепился за острую раковину. Путешественники попытались расплавить пластик и залатать дыру, однако прожгли поверхность еще сильнее.
На публикацию Шкандриджа откликнулось множество пользователей, и в итоге застрявших на острове туристов спасли следующим утром.
В июне российскую туристку, отдыхавшую в Греции, унесло в открытое море во время купания. Ее удалось обнаружить спустя почти сутки. 55-летняя россиянка, которая отдыхала в Ретимно, остров Крит, со своим мужем и дочерью, уплыла в море на матрасе и исчезла. Ее родные заявили о пропаже, и береговая охрана сразу приступила к поискам.
Последние новости
Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина469
США избавятся от важнейшего договора с Россией54
Порошенко приготовился атаковать Россию138
Москвичей снесет ветром11
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
00:19
Москвичей снесет ветром
Погода Автоспорт
00:51
«Великого флотоводца» Порошенко подняли на смех
В мире Армия
00:36
Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»
Украина В мире
04:00
Путин не планировал заключать мир с Японией
Политика
00:52
Племянница Скрипаля сделала важное заявление
В мире
04:16
Владимира Кузьмина крупно обокрали
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение