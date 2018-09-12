Набирая скорость. Псковичи снова смогут летать

Но ещё пару месяцев назад для псковичей было проблемой добраться быстро и с комфортом до Санкт-Петербурга или Москвы . Ситуация начала меняться к лучшему совсем недавно. Сначала областным властям удалось договориться с руководством РЖД о регулярных рейсах «Ласточки» из Петербурга в Псков и обратно, и теперь эти скоростные поезда курсируют между городами дважды в день — утром и вечером.

А потом стала известна ещё одна хорошая новость — о возобновлении регулярного авиасообщения между Псковом и столицей. Первый такой рейс запланирован на 2 октября, и авиакомпания уже продаёт на него билеты.

Надо сказать, что в советские времена самолёты были для псковичей самым обычным видом транспорта. Из расписания работы аэропорта на 1971 год (его скан легко найти в интернете) можно узнать, что тогда можно было добраться из Пскова по воздуху, причём ежедневно, и до Москвы, и до Ленинграда, и до Таллина, и до Архангельска . Были рейсы и покороче — в Сланцы, Гдов, Пушкинские Горы, Новоржев, Бежаницы, Невель.

Всё изменилось в «лихие девяностые». У пассажиров не стало денег на авиаперелёты, у авиаторов — горючего… Словом, о регулярном авиасообщении псковичам пришлось надолго забыть. Уже в двухтысячных годах предпринимались попытки возродить в регионе этот вид транспорта, но они не были успешными.

По воздуху в столицу

Например, в июне 2002 года попыталась восстановить воздушное сообщение между Псковом и Москвой авиакомпания «Евразия», но уже в сентябре того же года полеты прекратились из-за нерентабельности. Весной 2006-го открытие такого рейса анонсировала государственная транспортная компания «Россия», но и её самолеты совершили по этому маршруту всего три рейса.

В то же время, необходимость в авиасообщении со столицей по-прежнему высока. Поэтому нынешние областные власти решили сделать ещё одну попытку. Впервые эту идею озвучил врио губернатора Михаил Ведерников месяца три назад. А неделей позже стало известно, что переговоры с руководством авиакомпании «Азимут» о начале регулярных полетов между Псковом и столицей прошли успешно, и что эта компания берётся возобновить регулярные рейсы.

Пока псковичи смогут летать в столицу и возвращаться обратно по вторникам, четвергам и воскресеньям. Но до конца этого года планируется сделать такие рейсы ежедневными. Для перевозки пассажиров компания-перевозчик планирует использовать самолет Superjet 100.

Всего она предлагает пассажирам 5 тарифов. Самый дешевый билет будет стоить 888 рублей, самый дорогой — 8480 рублей. Питание в эконом-классе — платное. Бесплатно пассажирам предложат только воду с газом и без газа. Вылет из аэропорта Внуково в Москве будет в 12:00, прибытие в Псков — в 13:20. Обратно — в 16:00, прилёт в Москву — в 17:20.

Теперь остаётся лишь надеяться, что авиаперелёты снова станут для псковичей обычным делом.